85歲資深港星余慕蓮以扮醜角為人熟識，是周星馳電影中的御用女丑角，前年因肺纖維化住院，一度傳出病危進加護病房，鬼門關前走一遭，現康復出院的她已看淡生死，近日她接受節目《星光背後》專訪，也憶起那段住院的痛苦經歷。

據港媒報導，余慕蓮憶起2年前突然暈倒街頭，康復後又因為經常咳嗽，再到醫院身體檢查，未料就失去意識，「入院後無意識，什麼都不知道，也不知自己進了ICU」，她也透露那半年要插管，躺床躺到背和屁股都爛了，痛到直呼「我要死啦，救命，好辛苦」，不過沒人理，因為病房的每個病患也都情況一樣。

而目前已出院的她，沒什麼心願，只希望能「多玩1、2年」，而她也透露有人找她復出拍戲，但她自知身體狀況不允許婉拒，她也已經立好遺囑，並安排好身後事，將來離世後會將現在居住、價值幾百萬的房子捐給東華三院(香港歷史最久遠及規模最大的慈善機構之一)。