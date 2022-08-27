澎湃新聞27日報導，據氣象預測，未來3天，陝西、山西南部、四川盆地西部和北部、河南北部等地部分地區有暴雨，局部地區大暴雨。據自然資源部門預測，27日8時至30日8時，山西西南部、河南西北部、重慶東北部、四川中部及東北部、陝西中南部、甘肅東南部發生地質災害風險較高。

澎湃新聞報導，從大陸應急管理部獲悉，國家防總辦公室、應急管理部27日組織防汛抗旱專題視訊會商調度，強調防範應對新一輪較強降雨過程要凸出抓好四個重點。

一要全力保障群眾生命安全，最大限度減輕災害損失。切實提高警惕，落細落實各級防汛責任人責任，組織開展風險隱患排查，落實好受威脅群眾轉移避險措施，妥善安置受災民眾，保障基本生活。

二要強化預警與應急回應聯動機制、預警「叫應」機制。要加強滾動會商研判、短臨預報和臨災預警，省級防指要緊盯縣級氣象預警，督促及時果斷啟動應急回應，有針對性採取措施，切實把確保人民群眾生命安全放在第一位落到實處。

三要緊盯山洪地質災害、中小河流和中小水庫、城鄉內澇等薄弱環節，落實專人監測巡查，切實防範安全風險。

四要堅持防汛抗旱兩手抓，在確保防洪安全的前提下，抓住降雨有利時機，加強雨洪資源利用，優化水資源配置，確保群眾生活用水，全力保障秋糧灌溉用水。

大陸國家防總辦公室27日向河南、湖北、重慶、四川、陝西等5個省（直轄市）防指下發通知，要求有關地區嚴防旱澇急轉，做好較強降雨過程防範應對工作。