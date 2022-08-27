新北市全國古蹟日系列活動即起登場，市定古蹟台北放送局板橋放送所27、28日舉行竣工典禮，揭開活動序幕，邀請當代傳奇劇場演出《仲夏夜之夢》，新北市副市長陳純敬、文化局長龔雅雯也為古蹟點燈。（蔡雯如攝）

新北市全國古蹟日系列活動即起登場，市定古蹟台北放送局板橋放送所27、28日舉行竣工典禮，揭開活動序幕，邀請當代傳奇劇場演出《仲夏夜之夢》，新北市副市長陳純敬、文化局長龔雅雯也為古蹟點燈，開啟古蹟防災月、文資小旅行等一連串活動。

陳純敬表示，市府重視轄內古蹟修復及再利用，板橋放送所去年爭取到6600萬元的修復預算，市府自籌其中3630萬元，文化局近年也積極推動民間參與公共建設，徵求民間參與營運，活化文化資產。

陳純敬舉例，新北市眷村文化園區「空軍三重一村」今年4月已徵選出最優申請人；板橋放送所今年也徵選出民間機構「財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會」(當代傳奇劇場)進駐營運，園區明年將開放，提供光影數位劇場、板橋故事屋、親子劇場、舞者Café等藝文空間，讓民眾使用，成為結合數位科技與表演藝術的放送基地。

龔雅雯說，為了迎接新北古蹟日，市府8月27日起至9月25日將推出一系列精彩活動，除了放送所的板橋故事屋、古蹟樂高展外，還有古蹟防災月、文資小旅行、林本源園邸「文資開箱趣」修復專題講座、五股守讓堂傳藝研習成果展，以及斬龍山遺址文化公園「巷弄藝起來」經典國語歌曲演唱會、實境遊戲揪團體驗及街頭藝人午後派對等活動，邀請民眾體驗新北的豐富文化資產。

文化局補充，文資小旅行即日起將開放線上報名，每年都獲得熱烈迴響，數量有限，若想獲得更多全國古蹟日活動資訊，可至文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。

新北市全國古蹟日板橋放送所文化資產點燈當代傳奇劇場