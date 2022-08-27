台北市1名男大生，日前騎著1輛老破車夜衝陽明山泡溫泉，行經途中1黑影從巷子衝出來差點撞上，但卻直接離去，豈料，事後卻收到1張18萬罰單，其原因為「行經設有告示執行酒測處所，不依指示停車接受稽查」，讓他抱怨當天根本無任何臨檢告示，因此，決定要對18萬罰單做申訴動作，對此，士林分局也做出了回應。

一名男大生在臉書社團「爆料公社」發文，他表示騎1輛老破車夜衝陽明山泡溫泉，突然路旁冒出黑影，豈料是1名警察從巷子衝出來，由於當下時速只有40公里，但反應只有「1條斑馬線」距離，也差點撞上。

男大生夜衝陽明山泡溫泉，事後竟收到「18萬元罰單」，他見「告示不清」提申訴遭打臉。（翻攝自臉書爆料公社）

事後，他竟收到1張18萬的的罰單，挨罰原因是「行經設有告示執行酒測處所，不依指示停車接受稽查」，對此，他相當不滿表示，當下根本不知道衝出來的黑影是警察，現場也未設有任何告示、三角錐、警車、酒測臨檢牌子，警察也無吹哨，也沒有揮動指揮棒，並表示若是合法路檢，應該要架攝影機吧！他也表示正準備對這18萬罰單做申訴動作。

男大生夜衝陽明山泡溫泉，事後竟收到「18萬元罰單」，他見「告示不清」提申訴遭打臉。（翻攝自臉書爆料公社）

據《TVBS新聞網》報導，士林分局調閱現場監視器與執勤員警密錄器，是發當下確實有擺放告示牌、三角錐，同仁也有穿著反光背心，只是男大生通過時，員警持指揮棒示意攔停，但男大生已經騎走。

然而，是士林分局也坦承，18萬罰單有誤，由於當天是執行防標任務，並非酒測勤務，因此，依法開罰應該使用《道路交通管理處罰條例》第60條2項1款做裁處，罰單金額也為900到1800元，因此，已撤銷原處分。