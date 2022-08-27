帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）訪團今晚抵達台灣，此行是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。席嫵杜在機場發表談話時，一度稱我國為「台灣共和國」（Republic of Taiwan），並強調此行標誌著兩國之間跨越30多年的強健雙邊關係。

席嫵杜一行搭乘華航CI-27班機於晚間抵達桃園國際機場，外交部次長俞大㵢在桃機國賓門代表接機，席嫵杜下機後與接機官員一一握手致意，並發表簡短談話，她表示很高興來到這裡，感謝中華民國台灣政府和人民給予這次機會進行正式訪問，此行期待加強與台灣政府和台灣司法部在司法、海上安全和公共安全領域的雙邊關係。

席嫵杜接著說，此行標誌著兩國之間跨越30多年的強健雙邊關係。帛琉共和國和「台灣共和國」在人權、正義、法治方面有著相似的信念。她說，期待未來這幾天在台灣的訪問，能夠透過對話深化與台灣的緊密合作。

席嫵杜特別感謝台灣為帛琉的孩子提供就學，很高興有60多名帛琉學生在台就學，這些學生是帛琉珍貴的資產，這些年輕人未來回到帛琉家鄉後可以回饋家鄉，協助帛琉發展，因此今天共有16名帛琉學生與她同一班機抵台。

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（中）晚間率團抵台，外交部次長俞大㵢（左）代表接機。（范揚光攝）

外交部表示，席嫵杜此行將晉見總統蔡英文、會晤副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴；雙方將針對兩國合作及共同關切的議題交換意見。

由於席嫵杜兼任司法部長，並掌管該國司法、安全與防災等業務，因此在台期間她還將拜會法務部、海巡署、國科會、國家災害防救中心以及中央災害應變中心等單位，除了瞭解台灣在災害管理上的實務經驗，也充分展現兩國在對抗氣候變遷上的重要夥伴關係。

此外，行程滿檔的席嫵杜也將視察帛琉駐台大使館、接見帛琉在台學生，並參觀順益原住民博物館，訪問團預計31日離台返國。