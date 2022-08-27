「S2O Taiwan潑水音樂祭」今明（27、28日）在台北大佳河濱公園登場，但主辦方斯邦奈竟在活動前一天才公布，包含「2NE1」隊長CL（李彩麟）等海外嘉賓都無法登台演出，事後又發文表示不接受退票，僅提出「買一送一」的補償方案，引起宣傳大波，只能靠「國民姊夫」具俊曄（DJ KOO）及「電音界小賈斯汀」丹尼艾維拉（Danny Avila）撐場。

具俊曄原本是安排在開場時段與好友DJ Junior以「B2B」形式共同表演演出，但因為其他大咖海外嘉賓都無法演出，敬業的他在昨天晚上也緊急更改歌單，並調到倒數第二的順序上場，獨自一人展開長達1小時的DJ表演，開場他就先帶來「酷龍」招牌歌曲〈Bing Bing Bing〉，讓台下尖叫聲不斷，搭配比基尼辣妹在現場瘋狂擺動水柱，全場觀眾濕成一片，貴為台灣女婿的他，也不忘播放《當男人戀愛時》台味十足的電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉。更再度化身寵妻狂魔，還特地為了今天的演出準備〈This is love〉、〈Destiny〉當作送給大S的驚喜。

現場水柱噴到約5層樓高。（太平傳播提供）

雖活動仍如期舉行，但主辦方斯邦奈昨以「主辦單位保有更換場地及藝人之權利」為由不願退票，負責人Brian還開直播時喊冤「被文化局陰了」，透露公司6月就申請泡泡專案，但當時政府告知7月就「0＋7」不用申請，直到2天前才發現不對勁，即便找了很多立委陳情都無效，大嘆「台灣真的太黑暗了」，再次惹怒消費者，北市法務局今早表示，已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，消保官也親赴活動現場進行瞭解，文化部晚間再發聲明反擊主辦單位發言「絕非事實」，還特別強調「找民意代表關說陳情也沒用」。