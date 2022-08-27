統一獅27日以8比4擊敗樂天桃猿，中止對戰8連敗，先發投手胡智為主投7局僅失2分拿下本季第9勝，也成為球隊止敗最大功臣，但他認為，能夠贏球不是只靠他一個人，而是團隊一起拿下勝利。

1局上2出局後，廖健富敲出游擊方向滾地球，獅隊游擊手林祖傑沒能擋下穿到外野，紀錄組認定安打，接下來林泓育敲出右外野2分炮，下一棒朱育賢打擊時又造成獅隊二壘手林靖凱失誤，雖然首局就陷入落後，但獅隊在3局展開反撲，最終以4分差勝出。

總教練林岳平也認為，廖健富那一球對林祖傑而言應該不難，是有機會處理起來，「靖凱今天也有一些接球上造成上壘的地方，這些應該都是比賽中可以做到更好的地方。」

雖然守備上有些瑕疵，但胡智為度過首局亂流後就回穩，接下來6個半局僅被敲出3支零星安打，林岳平誇讚胡智為撐起球隊先發大樑，「他至少都給我們安定的局數。」他認為胡智為經過去年球季洗禮，至今未離開先發輪值，「他算是球隊第一號本土先發輪值，再繼續努力吧！」

胡智為則表示，挨轟那球並未失投，「只能說他打得非常好，被打沒話說，但不能因為被打後就忘記自己該怎麼做，一個一個出局數抓下來。」

被問到首局林靖凱、林祖傑都出現守備上瑕疵，胡智為並不在意，「要他們兩個都失誤也是很難得，我不會放在心上，他們也是為了球隊盡了全力，我就是盡力幫助球隊壓低失分。」

今年胡智為先發出賽20場已投120.2局，相比去年季中加入獅隊出賽12場（11場先發）投62.2局，吃局數能力明顯增加，他認為，身為一個先發投手，把局數拉長對打者也有發揮空間，「像是球隊本週三連戰，對牛棚也有緩衝，在自己可以的情況下盡量拉長局數。」