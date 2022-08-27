澎湃新聞27日報導，大陸農業農村部監測，本周毛豬價格上漲，惜售挺漲情緒值得關注。大陸農產品批發市場26日豬肉平均價格為29.13元（人民幣，下同）／公斤，比前一天下降0.9％；與上周（19日）28.84元／公斤相比，上漲1％；本周平均價格為28.98元／公斤，與上周28.95元／公斤的平均價格相比，基本持平。

本周大陸毛豬價格緩慢爬坡走勢。據中國養豬網資料，26日毛豬（外三元）價格為22.44元／公斤，與上周五（19日）21.63元／公斤相比，上漲3.7％。從周內來看，本周毛豬均價為22.12元／公斤，與上周21.56元／公斤的均價相比，上漲2.6％。

本周24日，大陸國家統計局發布8月中旬流通領域重要生產數據市場價格變動情況，8月中旬，毛豬（外三元）價格為21.4元／公斤，與8月上旬相比，每公斤下降0.1元，下降幅度為0.5％。

根據26日發布的《2022年上半年肉類行業發展情況》，上半年，大陸全國豬牛羊禽肉產量4519萬噸，比上年同期增加228萬噸，增長5.3％，這一產量也是歷史同期最高產量。其中，豬肉、牛肉、羊肉產量分別為2939萬噸、302萬噸、212萬噸，同比分別增長8.2％、3.8％、0.7％。禽肉產量有所下降，達到1067萬噸，同比下降0.8％。

據卓創資訊監測，本周（8月19日至25日）大陸全國毛豬交易均重環比微降，全國毛豬平均交易體重122.28公斤，環比微跌0.06％。供應方面，本周屠宰企業開工率小幅回落。養殖端壓欄惜售，毛豬供應偏緊，屠宰企業收購不暢。

需求方面，隨著豬肉價格上漲，終端需求跟進不足，下游經銷商抵觸高價，屠宰企業豬肉訂單減少，導致開工率下跌。重點屠宰企業周度平均開工率23.32％，環比上漲0.17個百分點。

卓創資訊預測下周，供應方面，二次育肥熱度再起，養殖端受高價二次育肥豬影響，標豬出欄行情亦有上漲空間。目前惜售挺漲情緒再度濃厚，加之月底出欄有限，因此供應端利多豬價。需求方面，學校開學對需求的提振作用較為分散，終端走貨速度略緩慢。局部地區出現倒掛現象，對行情上漲有制約作用。綜合來看，未來一周毛豬價格或先降後上漲，價格運行區間或在22.30-22.80元／公斤。

業內認為，今年夏天大陸大部分地區遭遇了罕見的連續高溫天氣，一定程度上壓抑了豬肉消費。瑞達期貨認為，消費端來看，後續南方高溫天氣持續時間縮短，臨近9月，學校開學加上雙節消費提振，消費預期有所改善；另外，供應端，養殖端看漲意願較強，散戶出欄減弱，規模豬場控制出欄，挺價現象轉強；不過隨著價格的上漲，壓欄大豬出欄稍有增加，加上高位獲利離場的動作，限制豬上方的空間。