Miss England finalist Melisa Raouf , a 20-year-old college student becomes first in pageant's history to compete without makeup pic.twitter.com/pTJCACEJFv — Pragati Singh (@pragatisingh222) August 27, 2022

20歲女大生梅麗莎·拉烏夫（Melisa Raouf）日前出戰擁有百年歷史的「英格蘭小姐」（Miss England）選拔賽，以素顏之姿露面，成為94年來第一位不帶妝上陣的佳麗。好消息是，她將在10月決賽中爭奪冠軍。

綜合CNN、《紐約郵報》（New York Post）報導，來自倫敦南部的拉烏夫年僅20歲，目前就讀政治系。審美觀是相當主觀的事情，她認為如果一個人對自己的皮膚感到滿意，那就不該用化妝品遮掩，因為那些不完美使每一個人成為自己，這就是獨一無二個體的表現。

事實上，拉烏夫自曝從小就接觸化妝，平時也不會特別素顏，個人平台清一色皆是帶妝上鏡的美照，其中一張素顏自拍照，引起網友大讚「根本不用化」。不過她想告訴愛美的女孩，「我完全贊成化妝能為妳帶來更多魅力，但年輕人不必讓它變成一張面具」。

近期她開始接受完全素顏，並灌輸自己皮膚很漂亮的事實。「我不害怕分享我是誰，化妝使原本的自己被隱藏，我很有自信」，這也是為甚麼她決定素顏參賽。據悉她在準決賽中順利晉級，將在10月的決賽中拔得頭籌。