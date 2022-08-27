民進黨前立委鄭寶清今（27）日晚間8點出席由名嘴吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華主持的「董事長開講」粉絲見面會，現場宣布參選桃園市長，粉絲見面會湧入逾2000人，鄭寶清喊出「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」。鄭寶清宣布參選後，更端出政策牛肉，直言「年輕人在桃園買房，由政府來出自備款」，引起現場一陣歡呼。

鄭寶清現場致詞表示，人民的未來、人民的前途，不是由政黨來決定，是由在座每一個人決定的未來。鄭寶清指出，現在的政府需要新的時刻、不停的創新，「創新是窮人家的核子彈、是讓窮人過好日子的祕方」，希望桃園人能給他一個機會，來把民主的火種留下來，把公平正義留下來，把桃園未來留下來，讓我們的後一代有前途、希望、未來。

鄭寶清也端出政策牛肉，他坦言「我們現在年輕人最困難是買房子，食衣住行育樂，最大的滿足是在住房上面」，強調「以後年輕人住在桃園，他買房子的自備款，由政府負責」，鄭寶清也解釋，「若是建商蓋8樓，那麼政府就特別允許容積增加到10樓，增加的兩樓，一樓給建商、一樓給政府成立基金」。

鄭寶清更接著說「若這房子價值1000萬，房子自備款是200萬，那這個房子就可以直接幫5個年輕人買房子，只要用租房子的錢去還貸款就好了」，最後鄭寶清呼應了前面他所講的「創新是窮人家的核子彈、是讓窮人過好日子的祕方」，現場民眾的情緒也沸騰到最高點。