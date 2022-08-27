民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，為桃園市選情丟下震撼彈，民眾黨桃園市長參選人賴香伶回應，尊重鄭寶清的苦心與決心。賴香伶說，民進黨沒有辦理初選，直接指定徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清宣布違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去它原本的核心價值。

賴香伶說，鄭寶清主張「清廉勤政愛鄉土」，找回民進黨創黨的價值，對於他的苦心與決心，表示尊重也感佩。她指出，民進黨沒有辦理初選、直接指定徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清宣布違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去它原本的核心價值。

賴香伶又說，民眾黨透過初選機制，透過連署推選、黨員投票、民意調查等產生市長提名人，是真正以民主機制產生桃園市長提名人的政黨，台灣政黨政治要健全發展，在黨內多人想參選的情況下，透過民主初選機制產生提名人，是必須走的道路，唯有秉持民主精神，台灣政治才能擺脫非藍即綠的僵局。

賴香伶表示，台灣政黨政治走到今天，國人要有更堅定的意志來改變藍綠惡鬥、擺爛的現況。民眾黨的存在就是因為執政黨太傲慢，而國民黨早已放棄改革與反省的勇氣。

賴香伶說，昨晚民眾黨主席柯文哲到桃園與所有參選人一起掃街、爭取市民的支持，獲得熱烈迴響，她們除了勤跑基層，也提出「桃園1280＋ 月票」、「一站一社宅」、財政權下放的政見，獲得許多年輕人、通勤族支持，公開透明、清廉參政才是民眾黨對市民的承諾，相信已獲得桃園市民的支持與認同。