正妹網紅黃琳經常登上網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，擁有超兇上圍和纖細長腿，在大學時期還有「世新女神」美名，而她更有一張神似大陸女神Angelababy的臉蛋，還被封為「兇版Angelababy」；最近黃琳帶著愛犬到公園散步，火辣穿搭曼妙曲線全被看光，抱愛犬超兇2粒擠到變形，網友被辣暈直呼「好想當狗狗」。

黃琳目前是人氣網紅外，也是網拍模特兒，經常會在社群分享日常美照；昨（26日）她在IG曬出多張遛狗照，戴著耳機揹著包包，身上穿了一套紫色無袖休閒套裝，胸口還開了一個大洞，「小心機」設計大露事業線；她還俏皮地說，「狗萌還是我萌」。

最近黃琳帶著愛犬到公園散步，火辣穿搭曼妙曲線全被看光，抱愛犬超兇2粒擠到變形，網友被辣暈。(圖/ 摘自黃琳IG)

其中幾張黃琳抱著愛犬對鏡頭表現甜美可愛一面，但網友注意到她的D奶被擠壓到微變形，衝擊畫面讓眾人都暈了，激動表示，「第一次那麼想當狗狗」、「當然妳最萌」、「兩個都萌」、「原來當一條狗狗那麼幸福」、「怎麼可以那麼辣？」、「想知道哪個公園，好想巧遇」。

黃琳人紅是非多，曾被網友貼出多張高中照，質疑她透過整形或是美貌靠修圖，尤其2017年接受《FHMTW》訪問的影片也多次被挖出，當時她染金髮、化濃妝走辣妹路線，外型已經超吸睛：但不少粉絲還是力挺黃琳，喊話她怎樣都愛她，會一直支持她。