警察三等特考「僧多粥少」，錄取後前往警大受訓10個月，結業後實務訓練2個月及格，就能擔任二線一星的巡官(分隊長)職務，每年總是吸引許多基層警員報名角逐，但因為錄取名額實在太少，多數員警都是抱著「陪榜」的心態參加!新北市婦幼警察隊俏麗女警官瑜軒，過去也曾陪榜二次，這回第三度角逐終於順利錄取，隊上同仁得知這個好消息，都紛紛向她道賀。

警專31期行政警察科畢業的官瑜軒，是道地的台中人，由於她的姓氏相當罕見，加上從小愛看警匪片，充滿正義感，小時候看到弟弟被欺負，還會出面教訓對方，就是這份執著與堅持，讓她放棄可推甄入學的高雄大學，選擇就讀警察專科學校，姊弟情深可見一般，弟弟受到姊姊的影響，分別就讀警專31期及33期專科警員班，畢業後更一同在新北市警局服務，形成佳話。

官瑜軒熱衷三鐵外，在柔道競技項目上，她更勇奪105年署長盃柔道錦標賽羽量級的冠軍。(新北婦幼隊提供)

熱愛運動的官瑜軒，受到母親的影響，從原本對三鐵一竅不通，到20歲警專畢業後，已能一口氣游泳1.5公里、騎車40公里、跑步10公里的挑戰，她更多次陪同母親四處征戰，參加三鐵競賽，由於當時同組內「最幼齒」的參賽者只有她一位，但她憑著耐心與毅力順利完賽，也讓許多人刮目相看，除了熱衷三鐵外，在柔道競技項目上，她更勇奪105年署長盃柔道錦標賽羽量級的冠軍，嶄露巾幗不讓鬚眉的氣勢，讓其他男性同仁深感佩服!

熱愛運動的官瑜軒，熱衷參加三鐵競賽，讓許多人刮目相看。(新北警婦幼隊提供)

外型健康俏麗的官瑜軒，警專畢業後分發到一級戰區新北市新莊警分局泰山所，一次與巡佐巡邏時，發現路旁可疑自小客車，小電腦一查車主有毒品前科，巡佐上前盤查，副駕駛座的男子慌張想逃，這時駕駛座的一名女毒蟲發現警察，急著要踩油門衝車逃逸，官瑜軒見狀立刻冒險衝進駕駛座，奮勇將車鑰匙拔下，同時與女毒蟲扭打，儘管負傷但仍查獲毒品，還在車內找到一堆注射針筒，原來當時兩名毒鴛鴦正在車內吸毒，幸好官瑜軒反應快及時阻止，否則員警極有可能被拖行受傷。

後來因為弟弟的關係，她請調前往永和警分局服務，一次巡邏時獲報轄內速食店有店員遭挾持，她與其他同仁火速趕到現場，發現一名中年男子手放在包包內，衝進速食店櫃台，挾持店員並喝令所有人不能離開，官瑜軒研判男子應該是精神異常，包包內很有可能是刀械，於是趁著其他員警在精神喊話、鬆懈歹徒心防時，利用掩護衝進櫃台內一舉將歹徒壓制在地，事後也搜出包包內的刀械，英勇的舉動讓現場店員及民眾抱以熱烈掌聲，問她為如此拼命?她笑著說「沒想那麼多，當時只想保護民眾不要受傷!」

在婦幼隊經常得處理受虐兒童及遭性侵、家暴的被害人，官瑜軒在做筆錄前的訪談，總是細心呵護，讓她們感受到警察對他們的關心，不讓她們再受到任何傷害，放心把案件交給警察處理。28歲的官瑜軒從警8年，從基層派出所到婦幼隊，工作性質不同，讓她感受也很多，過去是第一線執勤員警，面對的是突如其來的危險，到如今她要保護的是受害婦幼，角色的轉變，也讓她體會到不一樣的工作型態。

對於這次台南2名學長值勤遇難，她也難過不捨，更希望立法單位能加速警械條例修法，充分保障警察用槍安全。這次在全國48個名額的競爭激烈中，脫穎而出，順利考上三等特考，即將在12月前往警察大學受訓，結訓後通過實務訓練就能擔任二線一星的巡官，隊長林子翔也期勉她能利用在學校受訓這段時間，充實警察技能與知能，未來當個允文允武的優秀女警官!