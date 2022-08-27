台灣最大的關聖帝君信仰中心、花壇鄉玄門山「玄門真宗」，日前與三立戲劇「戲說台灣」合作開拍「少年關公傳」，共同弘揚關聖帝君的五常德精神。業者表示，「戲說台灣」以拍攝各地宮廟傳奇故事而聞名，此次特別選址在關聖帝君信仰中心「玄門真宗」的所在地－彰化花壇玄門山作為拍攝基地。

該戲劇日前舉行開鏡典禮，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、玄門真宗教尊、法師、恩主護道會及地方仕紳、耆老共同敬拜祈福拍攝順利、收視長紅。

當天開鏡儀式同時舉辦送愛關懷「彰化家扶中心」及「彰化脊髓損傷協會」物資捐贈活動，期盼除了透過戲劇弘揚關聖帝君五常德忠義精神，更能發揮宗教慈悲護國佑民的大愛。

業者表示，關聖帝君信仰在華人文化中流傳逾千年，在道教、儒教、佛教中都可看見關聖帝君的身影，是全球華人的重要信仰。「玄門真宗」數十年來傳遞關聖帝君的信仰香火，在2003年更獲得內政部民政司正式頒證成為中華民國重要的法定宗教之一，希望以「仁義禮智信」的五常德教義，成為框扶社會、圓融眾生的重要規依。

玄門真宗護道會前會長、台中市議員陳廷秀表示，與「戲說台灣」合作拍攝少年關公戲劇，希望透過關公忠義戲劇的宣揚，教化大眾行忠孝節義善行。

業者說，本次「戲說台灣」少年關公戲劇拍攝結束後，戲劇中所搭建的少年關公文化場景，後續將開闢成少年關公文創園區，讓更多人來現場體驗關聖帝君文化與五常德生活體驗。同時玄門真宗亦開設了「少年關公學習成長營」從小學生開始教學，一同成長體驗仁、義、禮、智、信的生活方式。