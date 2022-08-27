為了推廣青少年防災教育，新北市政府消防局今年有別以往於暑期舉辦之兒童夏令營，特別於111年8月27日(六)在緊急應變指揮學院(ERCA)-文化消防分隊，全國首創為青少年量身訂做消防職人體驗營，提供100名就讀新北市之國中到大學生參加。

新北市政府消防局首創為青少年量身訂做消防職人體驗營，提供100名就讀新北市之國中到大學生參加。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局首創為青少年量身訂做消防職人體驗營，提供100名就讀新北市之國中到大學生參加。(新北市消防局提供)

此次營隊活動豐富多元，上午為室內體驗，包括緊急應變指揮學院(ERCA)、救護內外科急症、防火防災知識等體驗課程；下午為戶外實作，安排消防人員各式器材操作、消防衣著裝、佈線及射水等執行勤務所需具備技能，所有課程都由優秀的教官團帶領，活動將採分組競賽方式，最後依照積分排名頒發獎品，除讓參與學員對消防工作有更深刻的認識外，更能學習如何創意發揮、活力展現及團隊合作。另外除了消防體驗以外，本次活動也結合了政風宣導短劇「眼鏡錄音機」，以及家庭教育中心的幸福家庭123，鼓勵每1天陪家人至少20分鐘並且一起做3件事，讓新北更幸福更安全。

消防局長黃德清表示，經統計新北市110年新北市火災發生件數約2千件、救護案件逾20萬件、列管建物近8萬棟，還有各式消防宣導及電梯受困、山難搜救等救援工作繁多，為了全面守護新北市民安全，除了招募救災、救護及宣導義消外，本局自110年起成立防災青年守護團，招募有志青年加入宣導工作，目前已培訓83人。

新北市政府消防局首創為青少年量身訂做消防職人體驗營，提供100名就讀新北市之國中到大學生參加。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局首創為青少年量身訂做消防職人體驗營，提供100名就讀新北市之國中到大學生參加。(新北市消防局提供)

今(111)年初更舉辦守護團成果發表。相信各學員於活動中能初步瞭解消防工作及消防人員辛苦的一面，鼓勵15-25歲居住或就讀於新北且對消防工作有熱忱的有志青年，加入守護團行列，學習各項救災、救護及防火防災知識，不管他人、自己或家人遭遇緊急事故時，皆能正確應變處置降低傷亡。在年滿18歲後也可加入義消，與消防人員一同為守護新北盡一份力。