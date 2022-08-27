民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，為桃園市選情丟下震撼彈，國民黨桃園市長參選人張善政回應，尊重鄭寶清宣布參選的決定，強調鄭寶清是一位受到許多人尊敬的政壇人士，也絕對相信他是經過深思熟慮與天人交戰。

張善政透過競選辦公室發出新聞稿，他說，尊重鄭寶清宣布參選的決定，強調鄭寶清是受到許多人尊敬的政壇人士，也絕對相信他是經過深思熟慮與天人交戰。然而，無論競爭對手是誰，張善政都會照著自己步調勤走基層、跟鄉親作伙，為桃園帶來嶄新的明天，持續守護誠信與善良的價值。