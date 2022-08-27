桃園市長選戰又有新變數！民進黨前立委鄭寶清今晚正式宣布決定參選桃園市長，強調「千辛萬苦不轉彎」，因為想讓民主的火種留下來，已準備好為大家犧牲奉獻。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦回應，每人都有參選權，鄭寶清參選是他的決定，但只要團結肯定桃園市長鄭文燦的政績，就讓唯一能延續鄭文燦成績的鄭運鵬繼續為桃園努力。

對於鄭寶清為桃園選戰投下震撼彈，鄭運鵬競辦政策平台召集人林飛帆表示，民主社會每人都有參選權利，但每個政黨都會提出自己的候選人爭取選民支持，鄭寶清參選是其決定，但延續桃園光榮市政成績，是他們無可迴避的責任。

林飛帆指出，今年桃園市長選舉，關乎的不是個人政治未來，而是鄭文燦8年政績能否延續，是未來在國際政經變局下，台灣產業供應鏈的韌性，能否持續在一個會做事團隊的努力下把握關鍵機會，更是市民這些年感受到的福利、建設與照顧如何持續進化。

「團結肯定鄭文燦的政績，就讓唯一能延續鄭文燦成績的鄭運鵬繼續為桃園市民努力」，林飛帆強調，這8年桃園在所有市民與鄭文燦千辛萬苦翻轉的城市發展不要倒退，才是他們最關心的事，也是桃園隊亦步亦趨提出願景和城市治理藍圖的原因，鄭運鵬與團隊會持續盡力爭取市民支持，延續市政成績，讓桃園運轉大進化。