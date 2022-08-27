山葵在訪問中大方秀出精壯肌肉。（環球唱片提供）

日本8人搖滾樂團「和樂器樂團」結合日本傳統樂器與西洋樂器，今年成軍8週年之際，推出翻唱專輯《VOCALOID之箇中三眛2》，台壓盤將在下月2日發行，成員鈴華優子、衣袋聖志日前也突然宣布密婚2年，且女方目前懷孕中，不過夫妻兩月初與成員山葵、町屋一同接受台灣媒體訪問時卻完全保密到家。

被問及錄製專輯時遇到的難關，主唱鈴華優子說「在翻唱時的速度很快，高速高音而且音調的音距非常大，跟以往作品相比，VOCALOID的翻唱是特別難的，所以花費了相當多的時間在做練習」，並提到專輯中的收錄曲 〈1 2 fanclub〉，「這是一首跟中文、學習中文有關的歌曲其，歌詞裡面也有提到周杰倫等華語歌手，在唱的時候就想，能在歌詞中出現的，應該真的是華語圈的大明星，有機會跟這些大明星合作的話應該會很有趣」。

因疫情待在家的時間變多，熱愛運動的山葵更是身材越來越壯碩，每禮拜都會有4天拿來操肌，更在今年6月於健身比賽中拿下好成績，訪問中，他也大方脫掉上衣秀出結實六塊腹肌，透露目前最滿意的部位是肋骨側邊的鯊魚肌 ，並稱「我現在肩膀上的肌肉還不是很大塊，希望下次出賽的時候，我的肩膀肌肉可以更鍛鍊得更壯。」也透露當初開始鍛鍊的原因，「我們要出演《MUSIC STATION》時，我的身材比較纖瘦，覺得這樣去上節目很不好意思，就想要把身材練壯一點，沒想到練出興趣」。

疫情前曾來台演出，山葵說「台灣歌迷是對我們是最火熱的，有次演唱會的場地在5樓還是6樓，大家在我們演唱的時候都又蹦又跳，我還以為是地震了」，鈴華優子也大讚台粉熱情，「演唱會結束後也會跟著我們，這在日本是比較不會發生的事情，我當下覺得我好像變成大明星了」，衣袋聖志則難忘和團員們一起逛寧夏夜市，「大家有玩遊戲機，還有去吃很多小吃」，更對鼎泰豐的小籠包念念不忘。最後都表示希望能早日到台灣舉辦演唱會。