民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，對此民進黨桃園市黨部表示，目前還不會有所動作，但一旦登記參選便會開除黨籍。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀說，鄭寶清在黨內是非常讓人尊敬的前輩，但黨有自己的立場，由於目前鄭寶清只有喊話會參選，還沒有實質登記，因此尚不會開除黨籍，倘若一旦登記參選桃園市長，便會開除黨籍。

張丞儀表示，黨部一直有與鄭寶清聯繫，但鄭寶清認為自己還有任務未完成，今晚對外宣布參選，他們也都尊重鄭寶清的個人想法。