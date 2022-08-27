民進黨新北市長參選人林佳龍今晚間前往汐止、板橋，參與市議員張錦豪及參選人黃淑君的問政座談會，他提到將為新北市爭取公托增加至300班，減輕年輕家庭負擔。（林佳龍競辦提供）

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚前往汐止、板橋，參與市議員張錦豪及參選人黃淑君的問政座談會。林佳龍除了再提與農委會協商，希望促成中央和地方共管金龍湖，帶動地方觀光，也提到托育問題，希望以總統蔡英文的公托加碼至3000班為基礎，爭取新北增加至300班，減輕年輕家庭負擔。

林佳龍在汐止座談會指出，汐止金龍湖問題多年無法解決，他下午特別與立委賴品妤、市議員周雅玲、張錦豪到場現勘，希望促成農委會及農田水利署的合作，讓中央、新北市府一起共管，如今七星水利會已是公務機關，希望透過中央、地方攜手，推動休閒遊憩、親子活動和市民活動等多元功能，他強調，雖然投票日還沒到，但會努力促成共管計畫，再現金龍湖風華。

林佳龍也在板橋座談會提到，總統蔡英文上任後推動育兒津貼，提供第一胎有5000元、第二胎6000元、第三胎7000元補助，0到6歲國家幫忙養，新北市有400萬人口，托育政策不能漏氣，他將爭取轄內公托增至300班，讓年輕人敢結婚、生小孩。

他也批評，新北市府社宅拿中央戶數算業績，市府在板橋區民權段公辦都更可分到311戶中的235戶，前市長朱立倫承諾會作社宅，現在卻被發現建商標售全數待售，痛批市府面對質疑才說點交後再看看，根本是欺騙社會，不允許市府將社宅變豪宅。