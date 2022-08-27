澎湃新聞報導，大陸《人民政協報》27日以〈台灣籍教師「登陸」7年，在大陸找到了如家的歸屬感〉為標題，介紹了湖北黃岡師範學院美術學院台灣籍教師許清原在大陸工作、生活的故事。作為環境設計專業老師，許清原負責中外建築史課程教學，在他的課上，他喜歡將中國美學史與中國美術史納入課程教學內容，從美學的角度講授中外文物與古建築的同與不同，這門課也成為黃岡師範學院最受學生喜歡的課程之一。

許清原說，最初他決定把黃岡作為「登陸」的夢想站，是想滿足自己由來已久的「追星之旅」，「蘇東坡先生一直是我的精神引領者，我希望通過尋覓他的足跡，讓自己讀過萬卷書，行萬里路，增廣見聞，充實身心。沒想到來黃師任教，就想長住下來，我想這裡將是我後半生的家。」他說。

澎湃新聞報導，根據黃岡師範學院美術學院官網提供的教師簡介，許清原，台灣師範大學美術博士。黃岡師範學院美術學院副教授。許清原的研究方向為：環境與生態美學、中國美學、公共藝術。

追慕蘇東坡落腳湖北黃岡的台灣教師找到如家歸屬感。（人民政協報）

2012年，許清原在台灣創辦米原工作坊有限公司，2015年到武漢任教，曾負責大陸大學的校園文化環境及公共藝術景觀的規畫設計，積極參與學術研討會及發表文章，並多次受邀在各地教育單位演講。許清原推崇設計思維的靈巧與務實，指導學生在設計大賽中獲獎，深受學生喜愛。設計思想及人生境界深受中觀思想的啟發，既喜讀萬卷書，又愛五湖四海萬里遊，增廣見聞，充實身心。

在著作方面，許清原的簡介共收錄了15條，除了早年在台灣與他人合著的兩本著作之外，其餘均為許清原來大陸之後發表。

對於到湖北工作緣起，《人民政協報》報導，「也是完全沒想到，來到湖北工作，我很適應這裡的天氣、飲食，包括這裡的風土人情。」抱著繼續追尋「精神導師蘇東坡」的足跡的想法，結束湖北經濟學院校園環境設計工作，2020年許清原又接過黃岡師範學院遞來的橄欖枝，到該校美術學院任教。

「蘇東坡的名號源於黃岡，他在黃州城東坡築室而居，效法白居易，將其地稱為『東坡』，並自號『東坡居士』。林語堂先生稱蘇東坡是無可救藥的樂天派，在我看來，東坡先生的豁達超脫不是與生俱來的，而是一點點修煉出來的，唯有提升自身生命境界才能有樂天的本錢。」談起東坡先生，許清原的話匣子如奔流不息的江水一般打開。

來到黃師任教，許清原工作之餘，也尋訪了蘇軾在黃岡的部分足跡。黃岡的東坡赤壁公園位於黃岡市公園路，因蘇東坡的《念奴嬌˙赤壁懷古》、《前赤壁賦》、《後赤壁賦》而聞名，許清原喜歡到東坡赤壁公園領略蘇東坡詩詞裡「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」的大氣磅礡與宏闊境界。

黃岡的遺愛湖公園因為蘇軾的《遺愛亭記》而得名，將東坡文化有機融合到景點，許清原時常到遺愛湖公園散步，欣賞「遺愛十二景」文化底蘊和自然魅力。蘇東坡與安國寺結下不解之緣，安國寺就位於古城黃州城南長江邊上，距離江堤約一里遠，蘇東坡在此寫下了《安國寺浴》、《安國寺記》、《遺愛亭記》等膾炙人口的詩文，許清原喜歡在安國寺懷念「茂林修竹，陂池亭榭」的優美環境。

「我在台灣就開始研究校園公共藝術，進而研究環境設計與古建築，發現中國的古文物與古建築其實蘊含著祖先的偉大智慧與仁民愛物的精神。」來到大陸任教後，許清原有更多機會尋訪古建，內心深處升騰起對祖先與中國古代聖人由衷的尊敬。

在大陸大學任教，獲得台灣的大學青年教師享受不到的「被看見」，這是許清原非常在意的。

《人民政協報》報導，在許清原看來，在大陸大學從事科研，最大的亮點是老師們可以跨學科的集思廣益，「這是最能將研究擴展化和深入化的良好制度，正因為如此，我能從古建築的研究擴展至秦漢墓葬制度的探究，這是推動我進入『考古』領域研究的最主要契機。此外，秦漢墓葬裡豐富而精美的文物，亦是美學發揮的重要素材，結合考古，不但能將文物之美與文物之生命給鮮活化，於我的美學研究，亦有相當大的昇華和幫助。」