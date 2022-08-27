原PO貼出自己收到的罰單，引發論戰。(圖／記憶八德臉書)

等紅燈卻照樣吃罰單？桃園一名機車騎士日前出門，自認全程遵守交通規則，未料過幾天後竟然收到900元罰單，一打開來看照片傻眼，原來是壓線超過等待格，讓他直呼莫名其妙，文章也釣出一大票苦主表示遇到相同遭遇，大喊「根本陷阱」。

男網友在臉書《記憶八德》貼出罰單，只見照片中他在桃園八德路上的十字路口，看到紅燈後煞車，不慎壓線超出等待格，就這樣遭到檢舉，吃了900元罰單。

原PO憤恨不平表示：「奉勸各位八德的鄉親們在停紅燈的時候要記得停在格子裡不要超線，儘管煞車煞不住也要死命的煞，以免哪天收到罰單連為什麼被開單都不知道」，實在莫名其妙。

不少當地苦主也紛紛留言：「八德超多檢舉磨人的」、「八德抓滿兇的，我桃園吃兩張都在八德」、「同個路口前幾天黃跳紅時騎過去，我挫勒蛋了」、「應該是科技執法拍到的，桃園最近上路，八德占了一半」、「汽車占用整個格子的不抓，抓機車超線就很會」、「根本就是陷阱」，但也有部分人不認同，質疑原PO：「看照片你根本就是紅燈了還硬要往前嚕啊」、「你這不叫壓線，整輛車都在格子外面了」、「整個機車格空的說遵守」、「要不是超速騎太快，怎麼會煞不住」。