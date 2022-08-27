近幾年網紅經濟盛行，許多素人都在家裡開起直播，希望有機會一夕爆紅，不過國外一名女主播金米卡（kimmikka）日前疑似在直播時和男友發生性行為，雖然鏡頭並沒有拍到實際過程，但她的表情有異，且一旁的玻璃也洩漏了兩人調情的模樣，畫面曝光後引發熱烈討論。

該段影片被許多網友備份，並在推特上流傳，畫面中的金米卡雙手扶在電腦桌上，男友在她的背後，而金米卡的表情突然變得猙獰，嘴角又忍不住笑意，但她沒料到的是，她和男友的怪異舉動，都被一旁玻璃反射，如實地呈現給觀眾。

綜合外媒體報導，事實上，金米卡7月才在Twitch平台上創建這個帳戶，僅有231名追蹤者，雖然金米卡解釋是因為酒後才發生了脫序行為，但Twitch事後刪除了這段影片並封鎖她的帳號，多數人認為七天後帳號就會解禁，但也有一些人認為，由於金米卡違反了Twitch的社群規範，帳號可能遭到永久禁止使用。

金米卡直播時被後還有一名男子，兩人的行為全被玻璃反射呈現給觀眾。（圖／翻攝自推特）

消息曝光後，引起許多網友關注，不過許多人認為只是玻璃反射出動作，並沒有裸露身體的情況，「玻璃反射動作真的很明顯」、「其實只大概看得到動作，完全沒露什麼東西」、「傻眼，就算沒有玻璃反射，她的行為也超怪」、「解禁之後不曉得她會暴增多少粉絲」。