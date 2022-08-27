民進黨新北市長參選人林佳龍今前往汐止金龍湖勘查，直指該地因產權問題，維護經費不足，市府與水利會研商後仍成效不彰，他已與農委會商談，改善整體環境。對此，新北市農業局反駁，農田水利署至今仍無法同意土地無償撥用、委託市府代管或提供管理維護經費，如今選舉一到，林佳龍卻喊出已獲農委會支持，過去不管，選舉到了卻積極要管，難道沒選上又不想管了嗎。

農業局表示，汐止金龍湖是新北第一大湖，為早期農田灌溉用的埤塘，新北市府過去為促進汐止地區觀光、回應周邊民眾休憩需求，歷年投入大量人力物力，協助湖區防洪、清淤作業、湖面雜物清除、上游坡地保育及湖畔休憩觀光宣導景點建構等，維護湖區景致不遺餘力。

2020年農田水利會改制為農田水利署後，從法人變身為公務機關，本應自行編列預算，但市府考量就地管理，更能貼近民眾，多次與該署洽談，經過多次協調，至今未獲無償撥用土地或同意委託代管給予經費。

農業局呼籲，金龍湖活化不應等選舉，中央現在就可同意無償撥用給市府或提供管理維護經費，讓市府整體規畫管理，才能提供市民更好的生活環境。