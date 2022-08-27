邁入第11年的「「2022臺南夏日音樂節─將軍吼」一連2天在將軍漁港熱鬧開唱，今（27）日晚間6時許，活動開始後陸續湧進超過2萬人次。台南市長黃偉哲今日也在臉書上發文表示，「今年演唱會卡司有韋禮安、鼓鼓呂思緯、Kimberley 陳芳語、原子少年－地球等，各式曲風、卡司陣容超強」，引發討論。

黃偉哲在臉書上PO出一篇「『將軍吼』音樂節你也在嗎？」的文章指出，每年夏天一定要來「將軍吼」，今年演唱會卡司有韋禮安、鼓鼓呂思緯、Kimberley 陳芳語、原子少年－地球等，各式曲風、卡司陣容超強。黃偉哲更說，只要有參與該場音樂節的民眾，在他的臉書貼文下方附上「在將軍吼的照片」，並留言：「我在台南將軍吼，屍疫站：首部曲門票抽我！」，就會抽出一百張幸運得主。

黃偉哲更貼心提供了轉播平台，民眾可以從電視頻道「年代MUCH台」和「MOD壹電視綜合台CH312」及網路直播「臺南夏日音樂節臉書」、「台南旅遊臉書」、「壹電視臉書」、「壹電視Youtube」觀賞，最後黃偉哲也分享「聽完音樂節，歡迎再到臺南JET嘉年華繼續暢玩！」