日本25歲女大生娜娜茶（なな茶）是偶像團體「黒のシャーナ」成員之一，擁有甜美臉蛋和雄偉G罩杯身材，也讓她在寫真界相當受歡迎；娜娜茶日前在抖音分享吊單槓影片，沒想到「長輩」卡住了，短短8秒震不停吸引超過2百萬人觀看，超兇畫面看了血脈噴張。

娜娜茶在日本雖然不是當紅偶像，卻是相當有人氣的寫真女星，不時會在IG、推特或抖音分享各種性感照或影片，從不吝嗇展現G奶超兇身材；娜娜茶日前在抖音上傳一段吊單槓影片，罕見穿了一件包緊緊的深色運動裝，但衣服超合身的關係，雙峰完美形狀全被看光。

娜娜茶日前在抖音分享吊單槓影片，沒想到「長輩」卡住了。(圖/ 摘自娜娜茶抖音)

在吊單槓時娜娜茶的「長輩」直接卡住，而當她一出力胸部就強烈震動，短短8秒震不停，該影片也吸引超過2百萬人觀看，更被轉發分享，世界各地的網友都來朝聖留言，認為娜娜茶真的很性感，喜歡她童顏巨乳的風格。

其實8月中旬娜娜菜曾和知名女優深田詠美合拍影片，2位女神化身兔女郎，在鏡頭前抖奶，也讓不少網友好奇該不會娜娜菜要下海拍片；不過，娜娜菜自從去年PO出抖奶片爆紅後，就是以這類題材博眼球為主，有許多粉絲希望她繼續當超人氣寫真女星就好。