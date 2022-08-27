國民黨副主席夏立言訪陸之行結束，今返台召開記者會強調政府應該感謝，怎麼會造謠打擊國民黨。對此，陸委會深夜回應稱，對國民黨夏立言等無視陸委會勸阻執意赴陸，在軍演下曲意訪中，呼應對岸統戰旋律，甚至唾面自乾，對國內廣大民意絲毫不在意，作為國內最大反對黨，誠令人遺憾。

陸委會強調，臺灣所有政黨都應對內良性競爭，對外團結一致，並與臺灣人民團結一致，全力支持政府捍衛國家主權安全與臺灣整體利益；相信臺灣社會對該黨赴陸造成的國內紛擾不安，分化國內團結意志，以及傳達錯誤訊息誤導國際視聽，對我國家整體利益已造成嚴重傷害。

陸委會指出，政府持續關懷臺商、積極營救在柬埔寨遭人口販運的臺灣民眾。我們認為，推動兩岸良性互動是雙方共同責任，我政府始終致力維護兩岸既有機制及協議運作，但中共卻堅持其錯誤的政治前提、拒絕對話溝通，亦未落實協議事項。朝野各界人士應清楚，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能確保人民福祉及國家利益。

陸委會重申，中共非法蠻橫以武力恫嚇臺灣放棄主權，一方面極限施壓傷害臺灣民眾安全福祉，另方面藉國共交流顛倒是非、侈言保障我方權益，完全是統戰、分化與欺騙。呼籲在野黨認清北京當局才是破壞臺海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯臺灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。另對於所稱政府造謠打擊等情均非事實，陸委會表達高度遺憾。