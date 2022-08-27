上週，俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）愛女杜吉娜（Darya Dugina）死於汽車爆炸謀殺案，當局已掌握兇嫌為一名烏克蘭婦人。《每日郵報》(Daily Mail Online)27日報導，曾任烏克蘭情報官員的阿斯基亞爾·萊舍夫(Askyar Laishev)傳出遇襲身亡，8年前叛逃投靠俄國，使箭靶再次指向烏克蘭。

一段監視器影像顯示，車輛行經盧甘斯克地區一處民宅時突然引爆，順勢竄出大量濃煙，伴隨熊熊火焰幾乎吞噬整輛座車，地上火勢蔓延，留下一整路的焦黑痕跡，遠看就像一團移動的火球。爆炸當下還波及一旁目擊者，威力之大使他撲倒在地，其他路人見狀嚇得放聲尖叫、四處逃竄。據悉萊舍夫最後順利逃脫，送醫後搶救幾天仍不治。

8年前，萊舍夫決定投靠俄羅斯，成為傾俄勢力把持的盧甘斯克人民共和國(Luhansk)情報負責人，諷刺的是，早前他曾任職於烏克蘭國家安全局。據悉事件發生於本月11日，烏克蘭特種部隊再次被認為是幕後主使者，對此烏國尚未回應。