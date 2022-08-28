桃園市長選戰，民進黨前立委鄭寶清宣布參選，與國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶等人形成四腳督戰局。針對外界認為鄭寶清參選，會拉下鄭運鵬？鄭寶清表示，台灣人智慧很高，選票要流去哪裡，百姓都知道，知道要選擇一個可靠的人。

鄭寶清27日在《董事長開講粉絲見面會X三本柱合體》網路直播節目中表示，以前的前輩犧牲了，這次參選也要有所犧牲的準備，只有堅定的腳步往前走，才可以看到未來。他被人稱為「背骨」，背離民進黨的創黨精神，但鄭寶清卻認為，放棄民進黨的理想，才是「背骨」。

參選會拉下鄭運鵬嗎？鄭寶清認為，台灣人智慧很高，選票要流去哪裡，百姓都知道，知道要選擇一個可靠的人。如果他自己不夠好，選票會流給鄭運鵬，鄭運鵬還在說民進黨前桃園市長參選人林智堅抄襲案沒問題，還說數位中介法沒問題，不喜歡再來修改。鄭寶清表示，說選票會流給鄭寶清，讓他當選，不要給他戴帽子，「鄭寶清生是桃園人，死是桃園魂」、「生是台灣人，死是台灣魂。」

有人問到，這場桃園市長選戰，鄭寶清要怎麼選？鄭寶清表示，大家跟他站在一起，一起打拚，就會選贏，來幫桃園人做事，就讓在地的鄭寶清幫大家打拚。