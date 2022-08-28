接任台灣證券交易所董事長一個多月的林修銘，擁有28年證券實務經驗。綽號「點子王」的他，會在證交所撒下什麼魔法提升競爭力？

「我鼓勵年輕人去做夢，可以不斷累積經驗，我相信，成功的企業家沒有一個人是不做夢的，他們一直保持前進，雖然可能經歷失敗，但他會從失敗中去學習，訓練對市場的嗅覺。要成功，你要比別人更有野心、更有企圖心！」台灣證券交易所新任董事長林修銘，語氣激昂熱情。

這份熱情也適用在他全力推動的「創新板」上。甫於7月1日履新，8月18日就迎來台灣第一家創新板「錼創科技」掛牌，但他未因此自滿，喊出「年底前產出10家」的豪邁目標。為了達標，他親自領軍衝刺，鼓勵員工以「阿Q精神」全心投入，「先求好，再求有，絕不能砸招牌。」個性穩健如他，不忘提醒員工懂得適時踩煞車。

證券實戰28年

決策應能更貼近市場

以57歲的年紀接掌證交所，林修銘相對年輕，但資歷傲人。他在投信業待了10年、在台灣集中保管結算所更待了超過17年，證券實務經驗高達28年。證券商業同業公會名譽理事長賀鳴珩就直言，「他絕對是近20年來最了解實務的證交所董事長，就算他有不了解的問題，只要一通電話就能找到市場上一線券商的董總，我相信他的決策能更貼近市場。」

不同於一般官股單位的僵化，林修銘在集保相當接地氣，而這和他的成長過程，以及從學校畢業後的行銷背景養成有很大的關係。

出身台中望族，家庭經商起家，林修銘自小看著父親做生意，耳濡目染「人和」的道理；家庭教育的自由開放，更形塑了他「點子王」的特質。

他人生中第一個大膽嘗試，就是去念台灣大學政治系。「我爸爸不太限制我，我念政治，他沒說什麼，就是支持，我媽也是。他一直都扮演提供意見的角色，會向小孩表達想法，但從不刻意安排。」林修銘談起父親的開放教育，語氣裡滿滿感激。

考上台大政治系，代表他必須北上生活，初嘗新鮮人滋味，他發現「念書多痛苦，當然要認真玩！」但，當年一份不太好看的成績單寄到家裡，終於引發父母擔憂。

爸爸沒有罵他一句，只是默默寫了封信勸勉。「其實他也可以找人逼我念書，但他沒有這麼做。他在信裡寫，好不容易考上台大卻一直在玩，以他的角度來看，真的覺得很可惜⋯⋯。」儘管離開大學近40載，林修銘仍記得那封讓他大夢初醒的家書，字字觸動他專注學業。

大學畢業後，他到美國喬治華盛頓大學企管研究所深造，轉向金融。後來儘管頂著留美碩士光環返台，但林修銘謀職時不願仰賴家中人脈，而是投履歷和市場直球對決，獲得全球最大的運動經紀公司「國際管理集團」（International Management Group, IMG）的賞識。

1991年，毛頭小子進入IMG台灣分公司，搭上台灣首波運動行銷浪潮，林修銘忙著在國內外舉辦國際運動賽事，當年網球名將張德培的台灣首場表演賽，就是他的心血。公司人力精簡，他得一人包辦贊助、看板、電視轉播到賽後新聞稿等所有事務，但實戰演練反而讓僅27、8歲的林修銘成為獵人頭公司的頭號目標。1993年，他被挖角到初成立的遠企購物中心行銷團隊，順著台灣首波引入國際精品風潮，他們將Giorgio Armani、Jil Sander等品牌談進台灣。

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