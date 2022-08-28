根據美國聯準會目前釋出的訊息研判，今（111）年將持續升息、縮表幾乎已成定局，再加上全球性通膨危機大流行，已經可以預期全球投資市場波動加劇。「升息」、「通膨」已然成為今年投資市場最熱門的關鍵字，將其反映在保險市場上，也帶動了利變型保單的買氣大增，成為今年以來最吸金的保險商品。

金管會：利變型保單有3缺失，將依情節輕重予以懲處

不過，由於國內各家壽險公司競相拉高「宣告利率」搶市，金管會隨即出手嚴管，除了要求壽險業者的宣告利率維持不變、不再往上調整外，日前邀集國內共22家壽險公司總經理和中華民國人壽保險商業同業公會舉辦「壽險業總經理業務聯繫會議」，並在會中直接點出利變型保單有3大缺失：

1、宣告利率訂定納入預期升息與同業競爭。

2、宣告利率公式參數設定欠妥。

3、新舊商品宣告利率有差別待遇。

針對利變型保單的懲處，金管會已釋出，如果壽險業者違反宣告利率平穩機制等相關規定，金管會將根據缺失情節輕重，予以停售該張利變型保單或是限制業務等處分；不過，只要業者願意自我調整並改善作法，即便基本上仍會懲處，但是不會重懲，懲處將採取「從輕考慮」。

所謂的利變型保單，顧名思義保單利率是浮動的，也就是除了一般保單累積「保單價值準備金」外，還附帶增值空間。據了解，金管會之所以提出對利變型保單的懲處，主要是因為有民眾向金管會陳情：在今年初國內各家壽險公司競相調升宣告利率時，發現自己手上已停售的商品卻絲毫沒有動靜，因此認為，手中舊商品與新商品的宣告利率是有差別待遇的。

「這是不公平的，也違反公平待客源則。」目前金管會已要求各家壽險業者需全面檢視現售與停售的利變型保單，由於同一幣別利變型保單多是同一區隔資產，投資報酬率也應該是一致的；舉例來說，當現售的外幣利變型保單宣告利率走揚的同時，過去停售的外幣利變型保單也應該一併走高。

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