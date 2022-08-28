隨著平均壽命延長，預期退休年數也逐漸拉長，從原本認知的65歲達到規定的退休年齡，到了今天，你可曾想：工作到老，已是不可逆的趨勢，未來甚至可能不存在「退休年齡」……，愈來愈多人活到老、做到老、賺到老，不輕言退休或是退而不休，你有這個體認了嗎？

日本老人80歲還在工作…所謂的「退休年齡」可能不存在

眾所周知，日本是有名的高齡友善職場，超過65歲的高齡長者中，每3位就有1位是身在職場的領薪階級，到了70、80歲仍繼續工作者比比皆是，已然成為日本社會新常態。另外，與日本相毗鄰的韓國，更是有過之而無不及，高齡長者仍在職者比起日本還要更多，近2位長者中就有1位繼續在工作，即便是天寒地凍的冬天也如常的工作。

至於在台灣的現況則呈現兩樣情，上了年紀還繼續工作、這種觀念尚不被社會大眾普遍接受和理解，甚至還被認為年紀大了還要工作，很勞碌命、很可悲！

還有，比較特別的是在美國，隨著新冠肺炎疫情升溫，許多民眾都領有政府發放生活補助，最後索性不工作，勇於追求自己的人生、過著自己想要的舒服日子。也正因為如此，導致美國爆發嚴重的缺工危機，不得不請出銀髮族「助陣」，像是有名82歲長者每星期上班5天，對此他非但不感到辛苦還樂此不疲，就是因為他已經退休11年，格外珍惜這份得來不易的工作，才有如此的天壤之別！