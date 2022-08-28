根據《財訊》報導，台灣面板雙虎第2季大虧了百億元，相關供應鏈也恐怕要跟著過苦日子了。不過，偏光片大廠明基材的毛利率突破20%，逆勢創下歷史新高，除了匯率助陣，董事長陳建志說出了另一個關鍵因素，「產品結構的改變」，接下來這個轉變將逐步抵消掉偏光片需求滑落的負面衝擊。

走進明基材料位於桃園龜山工業區的總部，一樓的產品展示間，當中放置著一捲白色塑膠膜，摸起來輕薄柔軟。這是電池中的關鍵零組件「隔離膜」，隔絕正負極板，以防止電池自我放電及兩極短路，如果破裂被穿透，將造成電池短路，更甚者起火燃燒。

十年磨一劍 隔離膜銷日本

《財訊》報導指出，為了開發薄薄一片的隔離膜，明基材磨了超過10年的工夫，終於打入日本油電混合車廠供應鏈，成為台灣唯一具有量產能力與經濟規模的隔離膜供應商。從採購設備、技術養成再到驗證完成。「當初真的沒有想到，有長達6年的時間都沒有營收，耕耘了10年才有了結果。」陳建志大嘆。

「現在回頭想想，」陳建志說，「很幸運的是一開始就面對日本客人。」日本客人對工廠與產線的要求很高，可說是滴水不漏，經過這樣的訓練，工廠的穩定度相當不錯。舉例來說，相較中國客戶，日本客戶的測試條件非常嚴苛，電壓高出2、3倍，所以符合日本客戶的要求後，打入中國、東南亞市場就相對順利。

《財訊》報導指出，明基材採用乾式製程生產隔離膜，屬於3層結構，包括兩層聚丙烯與一層聚乙烯，與溼式的單層結構不同。陳建志說明，當初選擇乾式製程是安全性的考量，因為聚乙烯的熔點較低，如果電池失控發熱，聚乙烯就會熔化，藉此關閉孔隙切斷電路。

由於目前純電動車多採用溼式製程的隔離膜，市場也好奇明基材未來是否也會投入？陳建志透露，溼式製程的投資金額是乾式的2~3倍，會想辦法利用既有設備進行開發，未來不會缺席這一塊市場。

不過，《財訊》分析，對明基材而言，乾式還是有它的市場，像是家用、儲能等產品，這個市場太大、需求太多，不可能只有一個技術去覆蓋所有的需求。

明基材這次因為加入了鴻海電池芯聯盟而受到矚目。陳建志樂見其成台灣電池產業的發展，也強調不只是鴻海，其他電池芯廠都會全力支持，目前也開始接觸歐洲客人，盡量抓住所有的機會。

文章來源：財訊雙週刊