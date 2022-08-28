藥華藥與長聖，前者是生技股股王，後者是再生醫療龍頭，兩家公司的股東生態，顛覆過去股市的認知，形成另類「同溫層」籌碼優勢。

根據《財訊》報導，生技股在台股已經占有一席之地，尤其特殊的「鐵粉文化」，讓市場嘖嘖稱奇；7月底，生技股王藥華藥的股東自發性聚餐聯誼，更是把外界對投資鐵粉的想像推升到新高度；不久後的8月5日，藥華藥股價一度突破600元，將市值推上1700億元的新高點。

這應該算是另類的籌碼優勢吧！《財訊》分析，7月底，正是一年一度的亞洲生技大展，「趁著藥華藥參展，我們這些小股東順便辦個聯誼聚餐好了，彼此交換一下心得。」在多達6000餘人的藥華藥好友LINE群組裡，熱心的股友們發出邀約，藉此凝聚股東們的心。

股東同樂會 發T恤送帽子

《財訊》報導指出，7月30日上午10點，股東們先入場參觀表態支持藥華藥；繼而在中午12點，自發性在展場內的「南港燴館」舉辦股東聯誼餐會。據參與小股東描述，報名人數多達193人，每人繳交1100元，一切支出都有明細，不會有任何糾紛。

他說讓人感動的是，原本LINE群組上，股東彼此互不相識，來到現場後，大家相互分享心得，甚至，會場上還有自製加油棒、T恤及帽子發送給股東們，有一種「自己人」的莫名感動，讓他更堅定持股信心。

根據《財訊》報導，某位持有千張以上的藥華藥大戶解釋，在藥華藥好友的LINE群中，有幾個股東曾以恩慈療法採用藥華藥的新藥，救回一條命，自然是毫不保留地成為小股東，並在群組現身說法。

這群同溫層互相激勵的效果驚人，去年11月中藥華藥順利取得美國藥證，當時還處在分盤交易，但股東人數1個月就增加近3000人。統計2021年迄今，藥華藥股東人數增加7500人，但持股400張以上的大股東籌碼占比，仍高達56%，僅小幅下降2.2個百分點，整體股東幾乎呈現只進不出的局面，股價自然易漲難跌。

其實，根據《財訊》分析，生技股類似這種「同溫層」的特殊股東生態，還不只藥華藥這1例，再生醫療龍頭股長聖，股東結構也是市場傳說的神劇。

《財訊》報導指出，長聖目前是台灣再生醫療股的龍頭，有7項新藥臨床試驗計畫進行中，但是靠著細胞治療「特管辦法」的38件核准案件，今年每股配發6元的股利，在燒錢的新藥股中是個異數，股價也因此排行新藥族群第2高。