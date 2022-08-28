高資產客戶通常在全台灣都有置產，但過去找房仲分店，只耕耘特定商圈，無法全面服務，信義房屋全台近500家直營分店，又有3500名以上的房仲，服務品質統一，在地房仲表示，全直營優勢讓「信任感不用磨合期」，也因深獲客戶信任，曾經有1個委託後續創造出5個委託，2個買方，1個成交的好成績。

信義房屋天母七段店店長吳曉芳觀察，高資產客戶通常在全台都有置產布局，而在選擇服務的房仲時，也會特別篩選，選擇具信任度的大品牌，兼顧隱私與服務品質，而信義房屋全台房仲皆受統一專業訓練並深植企業理念，不同分店會彼此幫忙，提供客戶最好的服務品質。

舉例來說，一名屋主委託出售天母的房子，過程中了解公司的直營優勢加上同仁認真行銷屋主的房子，因此客戶將他與家人名下位於新店區、林口區、高雄市的房子一起委託同仁處理，過程中客戶的親友看見同仁服務的用心，也因此與信義房屋看屋。

屋主位於外縣市的房產，委託給信義房屋專賣也會很安心，原因在於信義房屋各分店業務會緊密合作，吳曉芳表示，這名高資產客戶因為長年在海外工作，因此委託長輩處理在台售屋大小事，在桃園、台中也有房產，委託給信義房屋「信任感，不用有磨合期」。

吳曉芳表示，信義房屋的房仲們，彼此就像溫暖的大家庭，當客戶有台中的房子想賣，可以第一時間連絡台中的同仁，而也因都是直營店，業務也可透過公司內部系統了解要找哪一名業務，強強聯手一起為客戶帶來更好品質。

相對於其他加盟店，只能耕耘特定商圈，而加盟店與加盟店之間競爭激烈，不會彼此幫忙，也不會交流彼此案子，信義房屋的企業理念為「先義後利、手心向下」，因此不同資歷的業務都存著「利他」善念，以服務客戶為最大己任。