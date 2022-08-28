九合一大選將在11月26日登場，引發各界關注。一份最新網路民調指出，國民黨以44.3%政黨看好度奪冠，遠勝民進黨的14.6%、民眾黨的5.3%，更有高達54.1%的民眾表示「一定會返鄉投票」，此結果顯示年底大選藍營相對樂觀。

《Yahoo奇摩》18日起針對年底大選進行網路民調，27日截止共有23800人參與投票。詢問「九合一選舉倒數百日，你開始關注戶籍地選情了嗎？」還算關注的民眾有31.2%、不太關注25.2%、非常關注21.2%、完全不關注17.7%、不知道／沒意見4.7%。

針對「你會不會返鄉投票？」認為一定會的民眾有54.1%、尚未決定24.3%、一定不會11.8%、不知道／沒意見9.8%。至於「你看好哪個政黨拿下較多縣市首長大位？」看好國民黨的民眾有44.3%、不知道／沒意見30.3%、民進黨14.6%、民眾黨5.3%、其他5.5%。

該民調參與民眾以男性居多佔59.2%，居住地點則以北部（北北基/桃竹苗）最多佔56.9%，年齡方面則以超過55歲最多佔20.0%、41至45歲居次佔17.6%、51至55歲第三名佔15.2%。