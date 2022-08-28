年底九合一選舉，被視為2024年總統大選的前哨戰，近日有媒體公布一份「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，副總統賴清德以37.1％領先，新北市長侯友宜29.5％居次，台北市長柯文哲則以19.0％排第三。對此，網路上出現「2024賴清德有可能輸嗎？」的討論，不少人認為由於英系把賴清德當成政敵，預言「會殺到刀刀見骨」。

有網友在網路論壇PTT的《HatePolitics》（政黑）版，PO出一篇「2024賴清德有可能輸嗎？」的文章，內容提到，「目前看來2022民進黨會大敗，但縣市長選舉是總統大選風向球鐵則在2020被韓國瑜打破了，假設2024民進黨由賴清德出線，2024賴清德有可能輸嗎？」此文一出，立刻引起熱烈討論，留言區蓋起高樓。

許多鄉民都認為，若民進黨在2024年派出賴清德參選總統，贏的機率相當大，但問題在於英系把賴當政敵，甚至舉出當年賴和蔡英文競爭黨內總統候選人的例子，直呼「會殺到刀刀見骨」。

其他網友的看法則有，「要先確定2024民進黨提名的是賴清德」、「能衝出黨這關再說」、「賴強是強，但問題就是英系把賴當政敵，會像2020那樣想辦法把他搞掉，小英應該最想讓陳建仁選總統」、「年底如果民進黨沒有輸，蔡英文權力還在，賴2024就沒有機會，年底民進黨大輸，賴順勢當上黨主席，才有機會選2024」。

至於2024年總統大選民進黨可能的國民黨對手，有網友認為，「侯友宜要看和林佳龍的票數差，盧秀燕要看和蔡其昌的票數差，如果票數差距不大，那就不太可能落跑參選總統」。