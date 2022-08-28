民進黨在桃園市長的選戰，先是林智堅因論文抄襲風波退選，換成立委鄭運鵬接棒參選，目前又面臨同黨前立委鄭寶清宣布參選，讓民進黨桃園市選情雪上加霜；台北市長參選人陳時中也面臨防疫政策重傷選情。媒體人吳子嘉認為，若民進黨桃園和台北雙輸，蔡英文就要公開宣布辭去黨主席。

吳子嘉27日在《董事長開講粉絲見面會X三本柱合體》網路直播節目中表示，民進黨若桃園和台北雙輸，11月26日晚上10點，蔡英文就要公開宣布辭去黨主席，按照民進黨的慣例，她當天晚上就要辭職。他也認為，蔡英文27日當然是到桃園尬場，但她誤會了，《董事長開講》是一個網路節目，而他跟宅神朱學恒以及網路媒體，是希望用網路的力量，來突破民進黨在媒體的封鎖，這是今天主要的目的。

吳子嘉接著表示，此刻網路上同時有6、7萬人在收看他們的節目，明天就會有50萬、100萬人看他們的節目，這就可以完全突破民進黨的封鎖，只要輿論的力量繼續壓迫民進黨，逼它向善、牽制它。少許的網路結合在一起，就有力量跟暗黑的勢力對抗，或許有一天民進黨能恢復回到原來良善的政黨，也不一定。但首先人民要有力量，人民的力量只有靠結合媒體一起努力，才有可能性。

至於鄭寶清參選桃園市長，政壇將會發生什麼變化？吳子嘉則認為，若鄭寶清參選，能夠改變桃園的結果，也會改變台北的結果，這就是外溢效應，也就會改變台灣政治的結果，這是他對大家的期待。