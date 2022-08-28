不少員工下班後，不想再被公務騷擾，都會選擇將LINE的通知關閉，未料近日LINE更新後，出現了一個「霸王功能」，讓員工即便關閉通知也沒用，網友們也哀鴻遍野，直呼「很煩耶」、「老闆開心了」。

網友在PTT MobileComm版PO文表示，滑手機到一半，LINE突然響起了通知，發現自己被標記，但卻又沒有顯示紅字，一看才知道，原來LINE更新後，支援直接tag群組所有成員「@ALL」，讓他直呼有夠煩，不知該去哪裡關掉。

LINE更新後可直接用「@All」一次標註群組內成員。(圖／手機截圖)

鄉民也在底下紛紛留言：「老闆開心了」、「希望群組的人不知道這新功能」、「這根本沒辦法關，有夠吵」、「什麼鬼功能，至少要設定可不可以關閉吧」、「低調拜託」、「標註沒辦法關，爛死了，一直被騷擾」。

《中時新聞網》實際測試，電腦版與安卓手機的LINE在更新後，已經可以使用@ALL功能，一次就可以標註群組內所有成員，但蘋果系統的Mac和iPhone則尚未支援，無法使用該功能，但被tag時仍會跳出通知，且無法關閉。