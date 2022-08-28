台北市福林國小今天在威廉波特少棒賽奮戰到底，最終局王元甫敲出中外野深遠飛球，眼看要形成追平比數的全壘打，但對方外野手靠在牆上攔截這球，以0比1落敗。

這場比賽是第75屆LLB世界少棒錦標賽的國際組決賽，福林少棒與古拉索（Curacao）爭奪世界冠軍賽的門票，雙方纏鬥到最後一刻，古拉索小將三度展現守備功夫，化解台灣隊攻勢，驚險晉級決賽。

福林少棒這次出征美國，頗有爭冠氣勢，一路擊敗義大利隊、巴拿馬隊與墨西哥隊，今天在國際組冠軍賽欠缺臨門一腳，無緣挺進決賽。台灣隊明天將與美國組落敗的隊伍打季軍戰，爭第三名。

今天這戰6局上，福林少棒0比1落後，最後反攻機會，4棒打者王元甫在1人出局之後，一棒把球送向中外野，又高又遠，眼看就要飛越大牆並幫助台灣隊追平比數。

但此時古拉索隊外野手瑞可（Davey-Jay Rijke）鎖定這個飛球，一路向後退到牆前紅土區，跳起來把球攔截下來，接殺出局，隊友激動上前抱住瑞可慶祝。這是古拉索這場比賽第3次靠守備瓦解台灣隊攻勢。

4局上福林少棒進攻，退役職棒球星沈鈺傑之子沈立宸率先打擊，敲出左外野邊線附近的強勁飛球，左外野手葛迪利亞（Jaythan Cordilia）飛身接殺這球，整個人撲倒在地，沒收了台灣隊這支二壘安打以上的長打攻勢。

台灣隊在第1局就有得分機會，當時攻占二、三壘情勢大好，5棒李芳模把球打得強勁，但二壘手普羅西亞（Alexander Provacia）大步橫移把球攔下來，即時把球傳到一壘，摧毀台灣隊率先得分的契機。

台灣隊這場攻勢不少，5局上甚至單局3支安打攻占滿壘，但欠缺適時一擊，整場分數掛零，遭到對方兩任投手聯手完封。台灣隊投手李芳模表現同樣精采，投5局送出高達9次三振，只被敲出3支安打，但球運不佳吞敗。

古拉索面對李芳模的壓制，3局下普羅西亞率先打擊，突然使用觸擊短打，不僅形成內野安打，還趁傳球失誤站上二壘；李芳模穩住陣腳，連飆2個三振，但遭路易沙（Jaydion Louisa）滾地球打在空檔，穿越一、二壘手形成安打，失掉全場唯一分數。

古拉索教練瑞普（Ringemar Raap）賽後對媒體表示：「我們整年都在苦練防守。今天你所看到的對我們來說一點都不意外。我們相信這些球員，知道他們可以做得到。」（編輯：施施）1110828