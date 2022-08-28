【愛傳媒葉毓蘭專欄】8月26日，殺警案、外役監之弊燒得如火如荼，有人問我要不要去台南向兩位殉職同仁鞠躬，我沒去，反而是在連續出席了被害人人權保障服務協會的理監事會，與衛生福利部「私ME影像防禦網」啟動的記者會後，專程去嘉義看了兩年前下班回家慘遭車禍喪生的北港分局女警黃敏綺的父母。

但是，黃媽媽在看到我時，我們還是忍不住為了台南市的凃明誠、曹瑞傑兩位年輕的生命，葬送在喪心病狂的逃犯刀下心痛垂淚。黃敏綺走的時候才31歲，與凃、曹兩位相仿，他們本應還有至少五十年的歲月，但是都因為意外戛然而止。

白髮人送黑髮人的痛徹心扉，黃爸爸、黃媽媽都感同身受，敏綺也還有三個弟妹分別在軍警消服務。 他們就像中南部純樸的家庭，覺得子女們如果能夠考入軍警消，是最好的報國方式。

黃爸爸、黃媽媽，以及我在雲林縣警察局的學生（弟妹）們都交付我一個任務：一定要在立法院透過修法、質詢，幫警察解決陳痾，讓警察的家人、長官、同僚，不必再為這樣的悲劇心痛不已。

只是每逢有員警被殺的慘案發生過後，層峰、高官們所做的承諾，有兌現過嗎？在立法院我為警消們所提的修法，哪裡敵擋得了執政黨多數暴力的輾壓？

過去兩年半，我看民進黨沒有什麼能不能做的，只有要不要做的！所以吃萊豬、廢核電、關中天，國務機要費除罪，什麼做不到？只不過警察與警眷們希望能安全下莊、尊嚴執法的願望，在層峰與執政黨的施政清單中，很抱歉，還遠在天邊……

作者為立委、前警大教授

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