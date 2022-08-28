【愛傳媒黃子哲專欄】陳時中過去擔任衛福部長時，將疫苗採購文件列為密件封存30年，如今引發爭議後，竟想甩鍋給蔣萬安，這分明是做賊的喊捉賊、打人的喊救命。

事實上，蔣萬安委員即便是擔任召委，但當時衛環委員會，民進黨委員佔有人數上的優勢。要成立調閱小組，衛福部與民進黨委員始終推三阻四，最後委員會同意遮蔽部分資料，是被迫妥協的結果，否則調閱小組根本無法成立，疫苗相關資料更絲毫不透。

陳時中質疑蔣萬安是召集人，為何過一年才提。其實蔣萬安去年在秘密會議中，針對資料被過度遮蔽，以及英文合約中有例外條款卻不對立委揭露資訊等，就在當場提出抗議並要求說明。當時陳時中僅指示衛福部法規會再研議後，便無下文。陳時中就是疫苗黑箱的始作俑者，過去一手遮天，現在又一手抹黑，若忙到沒手拿酒杯喝紅酒也是辛苦。

陳時中不誠實，已經黔驢技窮到只剩欺騙嗎？我就問：

一、根據合約中的例外條款，機密資料能否給立委、司法機關端詳？

二、疫苗資料是否列「密」件？是否解密期限是30年？又為何文件只「保存」30年，不是「永久」保存？

三、如今國際上疫苗幾乎已供貨無虞，價格也逐漸透明。究竟我國採購各疫苗（尤其是高端）的單價及數量是多少，衛福部能不能對納稅的人民或監督的立委揭露？

陽光透進疫苗採購的黑箱，才能揭穿無良政客的黑心。

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：衛福部官網截圖。

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