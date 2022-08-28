近日台南殺警案，引發社會對死刑議題討論，先後也有多位公眾人物直接砲轟廢死聯盟，補教名師呂捷因為一篇「慎殺不等於廢死」遭挺廢死網友嗆聲胡說八道，27日晚間呂捷再度開戰廢死，更一一針對挺廢死論點還擊，吸引超過2萬人點讚。

呂捷在臉書指出，他上一篇PO文遭到挺廢死網友痛罵胡說八道，對方主張「國家沒有殺人的權力、死刑不能解決犯罪、這是人治不是法治、死刑是不可回復的刑罰」，於是決定一一反擊。

挺廢死主張國家沒有殺人的權力，呂捷感嘆「但國家的人已經被他殺了」，他表示，歹徒不守法，國家依法執行公權力，結果廢死要國家怠惰不作為？讓歹徒可以不用依法被處置，變成公務機關瀆職，這是什麼天方夜譚？不依法行政就是廢死口中的現代化法治文明？

針對死刑不能解決犯罪，呂捷反嗆「但可以解決罪犯，阻止這個罪犯不再犯」。大家當然知道死刑無法完全杜絕犯罪，但可以遏止犯罪，呂捷舉例，一張罰單就能讓多少人不敢闖紅燈超速，起碼自己看到紅燈都會乖乖停下來。

對於這是人治不是法治，呂捷反駁，法官依三審定讞判處死刑，這還不叫法治，什麼才叫法治？反倒有些人覺得死刑不合時宜，用個人直觀與超乎人性憐憫百般阻撓，視法律為無物才叫人治。

最後呂捷反問，廢死堅持死刑是不可回復的刑期，那被關的時間也不可回復，所以犯人通通不用關了？

文末呂捷表示，國家到底需不需要死刑這種極刑，都還可以深入探討，但還沒修法之前就該依法行政，不然六法全書變成擺設，這才是最糟的法治教育。