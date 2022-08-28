陸無人機再闖我外島防區 碉堡軍情掛圖恐外洩。(圖翻攝微博台灣傻事)

繼金門二膽島衛兵日前遭中共無人機拍下照片，並丟石頭反擊事件後，又傳出疑似中國大陸無人機再度闖入金門離島營區空拍事件。根據凌晨最新曝光影像，無人機接近我方崗哨已經到了可以拍攝到我方掛在崗哨的兵棋圖台與戰情掛圖的程度，恐有軍情洩露之虞。經本報向軍方查證，軍方回應正在處理中。

根據微博「台灣傻事」今（28日）凌晨上傳一部影片，内容顯示一架無人機近空完整拍攝我外島一處營區，無人機影像遠從營區周遭的地形地貌都一覽無遺，近則拍攝到營區内我防務簡報圖台、機艦識別掛圖的崗哨；至於營區旗桿上的國旗則被打上馬賽克。

這支44秒影片上傳短短五小時已有近76萬次點閱，影片中還可見武裝哨兵察覺無人機後，立刻以對講機通知崗哨後方主營舍的安全士官，官兵奔出查看後開始打電話聯繫回報。

金門二膽島衛兵遭無人機拍下照片事件引起外界質疑國軍處置中共無人機侵擾標準。國防部日前表示，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾之無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報。國防部將於明年獲裝無人機防禦系統後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。