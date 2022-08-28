民進黨前立委鄭寶清27日晚間在網路節目《董事長開講》的粉絲見面會宣布參選桃園市長，活動現場湧進逾2千人，根據港媒現場直擊，這些群眾分別為節目主持人與來賓的粉絲、鄭寶清的支持者，以及討厭民進黨、不爽國民黨的人。其中鄭寶清的支持者，一部分是來自於鄭寶清之前拚民進黨黨內初選時，在市內十三區的選舉布局，還有長期支持他的清馨婦女會等社團幹部。

香港媒體《中評社》報導，《董事長開講》粉絲見面會，是借用內壢海豐餐廳舉辦，主持人吳子嘉與來賓朱學恒等人過往開直播時，參與網友動輒10萬人起跳，這次選在桃園辦見面會，顯示研究過該市粉絲量足夠撐起此活動。

而湧進現場的群眾，一部分是吳子嘉等人的粉絲；一部分是鄭寶清之前拚黨內初選期間，在桃園市十三區的選舉布局；還有一部分則是討厭民進黨、不爽國民黨的人。

其實桃園在27日晚間同時有兩場大型群眾活動，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的楊梅後援會成立，有總統蔡英文到場力挺，會場擺放2000張塑膠椅；另外一場就是《董事長開講》粉絲見面會，吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華等人出席，估計2500人到場。

由於《董事長開講》粉絲見面會事先已預告，鄭寶清會在活動上宣布是否參選，也就是說，出席民眾未必全衝著名嘴而來，有些人是專程來挺鄭寶清，比如長期支持他的清馨婦女會等社團幹部。

《中評社》認為，鄭寶清脫黨參選，遭綠營大罵「背骨」，甚至動用各種關係施壓，這次會場來了2500人，顯示基層動員能力強。也讓不少市議員參選新人到場爭取曝光機會，例如新黨參選人游智彬穿著「抄人衣」、無黨籍參選人毛嘉慶則身穿「走了一個抄襲，來了一個挺抄襲的」，國民黨參選人謝克洋也穿著攻堅部隊上衣到場。