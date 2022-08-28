政治人物選舉，小至黨內初選，大到正式選戰對壘，出自傳類新書幾成選戰標配，像去年國民黨主席選舉期間，爭取連任的前主席江啟臣就出「破浪啟程」自傳，近日台北市長選戰3個主要參選人就均紛推自傳新書，宣揚理念，也爭取支持。（截自田方倫臉書）

政治人物選舉，小至黨內初選，大到正式選戰對壘，出自傳類新書幾成選戰標配，像去年國民黨主席選舉期間，爭取連任的前主席江啟臣就出《破浪啟程》自傳，近日台北市長選戰3個主要參選人就均紛推自傳新書，宣揚理念，也爭取支持。

江啟臣陣營人士坦言，當初與出版社合作推出《破浪啟程》新書，確實就是為了競選黨主席連任，希望藉由自傳出版後，讓外界更了解他，也能藉巡迴全國辦簽書會，合理跑全台灣爭取黨員支持連任，只是後來疫情爆發，簽書會規劃腰斬。

不過江營人士也補充，去年江啟臣出自傳，也有為他從平凡農村長大，逐步成為學者、行政院新聞局長、立委，到擔任國民黨主席的人生轉折做個紀錄，也給偏鄉孩童一個參考與鼓舞。

江營人士說，即便受去年本土新冠疫情爆發影響，江啟臣《破浪啟程》銷路仍然不錯，已有二刷，很多長輩很喜歡，還有台商帶去大陸當伴手禮，也有想了解當時國民黨發展策略與思維的美國學者還特別特過管道索取，回響多元。

江營人士也提到，江啟臣《破浪啟程》一書與其他政治人物不同，沒選擇與經常出版政治人物傳記的大出版社合作，而選擇由以文學為主的小出版社出版，用字也以小說字級，減少照片使用，就是要特別強化文字論述厚度讓外界多認識江。

此外，除因選舉外，政治人物也可能因要對從政經歷留紀錄，而出版自傳新書，像前總統馬英九的《八年執政回憶錄》，也在前總統身分與馬政府執政8年重要決策內幕故事加持下，銷路也很不錯，已是研究該段歷史必參考的史料級自傳。

執筆的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，在馬習會後，知名出版社就提議馬英九寫回憶錄，馬在卸任前後，也認為執政八年間對國家政務有一些心得、想法，想要記錄下來，也給後續繼任者，或對當時時空背景有興趣者參考。

蕭旭岑說，美國總統卸任後也多半有出回憶錄，這都是民主國家的常態，《八年執政回憶錄》就是馬英九對自己執政的回顧與紀錄；至於銷售情形，也應是在政治人物中同類的書籍中，成績還算不錯的一本。

蕭旭岑表示，《八年執政回憶錄》出版後，不僅在台灣，很多國外與大陸民眾回響也都不錯，都有都仍有民眾會託台灣朋友或寄到馬辦請馬英九簽名，馬也會一一親自簽名回應支持。