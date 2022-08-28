日本知名饒舌歌手Gucci Prince於24日逝世，也是「Normcore Boyz」樂團成員之一，該樂團是由5個兒時玩伴共同組成的音樂團體，而Gucci Prince同時也「Tokyo Young Vision」樂團的成員，並且擅長演唱Rap演出相當受歡迎，日前傳出墜樓身亡的消息，得年22歲，事出突然，令各界震驚不已。

所屬經紀公司於27日晚間證實Gucci Prince的死訊，Gucci Prince，死因是高處墜落身亡，而葬禮由家人、相關人士共同執行。經紀公司發表訃聞中寫道「因為實在是太突然了，工作人員難掩震驚」，似乎對Gucci Prince離世一事的原因毫無預料。

公司證實Gucci Prince死訊。（圖/Gucci Prince 推特）

Gucci Prince的推特常轉發音樂人的創作，看得出來是個非常用心在音樂創作上，本月的22日轉發DJ ABE HONOKA的歌曲，直到上周都還有在社群媒體上活動，沒想到最後一次發文是21日，當時寫著「借用一下別人的話！我醒來又睏又興奮！」

「Normcore Boyz」於2021年3月31日宣布停止活動，原因是成員間想走的方向不同，他近年更開始單飛演唱，7月才剛發表新歌MV「WHY LOOKING DOWN BABY」，未料，突然傳出身亡震驚大批粉絲，眾人直呼不敢相信。

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