藍鳥前一戰被天使痛扁之後，28日又碰上大谷翔平登板，這回大谷肚子不痛了，繳出7局無失分、9次奪三振、僅1次四壞，藍鳥連續兩場慘遭完封。天使藉著瑞吉福（Luis Rengifo）適時安打，終場2比0獲勝，大谷本季第11勝到手（11勝8敗），自責分率降到2.67。

大谷展現強大的壓制力，藍鳥打線就只有猛將「春天哥」史普林格（George Springer）、小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）在他手中敲出安打。小葛瑞洛特別不好對付，他在3局上拿到零好三壞的優勢，趁勢出棒敲成二壘打，但是大谷很快以三振自行解圍。藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）表現優異，7局僅被敲4安，與大谷投打對決3次都沒被敲安。大谷2打數掛零，靠著選球拿到兩次四壞上壘。

Shohei 9K Day✅

Shohei Ohtani tosses a 9 strikeout performance against the Toronto Blue Jays in a 2-0 victory for his 11th win of the season.



IP 7.0 2H 0R 0ER 1BB 9K 0HR (109P/72S)⚔️

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7局上佛萊徹（David Fletcher）安打上壘，卓奧特（Mike Trout）四壞保送，大谷這時擊出內滾成為雙殺打（卓奧特出局）。然而大谷隨即請球隊提出挑戰，重播明顯是大谷先踩上一壘，挑戰成功改判安全上壘！這球他發揮左打少跑一步的優勢，只用3.97秒就登上一壘逃過雙殺。

天使一三壘有人，接著瑞吉福安打送回佛萊徹。這1分來得相當及時，讓大谷成為勝投候選。維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）9局上又以陽春炮添加保險分守住勝利。大谷此戰的四縫線均速來到98英里（時速157.7公里），比他本季平均97.2英里還要快，用掉109球。