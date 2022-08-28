要變天了！氣象專家吳德榮表示，周四至周六東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，北海岸、北部山區有較大雨勢發生機率，周四北台灣氣溫漸降，周五、六轉涼，中南部氣溫亦稍下降但仍偏熱。颱風方面，9月初琉球東方海面有熱帶擾動發展成颱風跡象，其中美國模式模擬，周六會在琉球西側，離台灣較近的位置大迴轉，是否有威脅需持續觀察。

最新(27日20時)歐洲(ECMWF左圖)及加拿大(CMC中圖)模式，3日20時模擬圖顯示，擾動在琉球東側北轉，美國(GFS右圖)模式則在琉球西側北轉；意謂路徑模擬有很大的「不確定性」。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（28日）北台灣轉微弱東北風，雲量增、氣溫略降，約24至34度，有局部短暫雨；中南部晴轉多雲、仍偏熱，約35、36度，午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等的機率，應注意。明日至周三（29至31日）天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。

吳德榮表示，周四下午起至周六（9月1至3日）另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部陣雨或雷雨；北海岸、東北角，北部山區有較大雨勢的機率，可繼續觀察。周四北台氣溫漸降，周五、六轉涼，中南部氣溫亦稍下降，但仍偏熱。

颱風部分，吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象，且有在琉球附近海面北轉再轉東北呈現大迴轉的路徑。歐洲及加拿大模式模擬顯示，周六（3日）在琉球東側北轉，美國則預測在琉球西側，距離台灣較近的位置北轉，目前路徑模擬仍有很大的不確定性，是否調整成距離台灣近且有威脅的路徑，需持續觀察。