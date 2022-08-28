一名男網友近日帶妻子到好市多，本來只想換汽車輪胎，妻子突說要自己先逛賣場，要他換好輪胎再到賣場會合，事後他到賣場找妻子，才發現妻子已把購物車堆得滿坑滿谷，令他哭笑不得說，「難怪妻子要叫『牽手』」，圖文引發1.4萬網友按讚，更有人搞笑說「好市多真的很危險，沒牽好，會變簽帳」。

原PO前天（26日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，和妻子開車到好市多更換輪胎，妻子向他表示想先到賣場逛逛，待輪胎換完後兩人在賣場會合，他一看到妻子的購物車瞬間崩潰。

他和妻子會合時，發現購物車已被塞滿要買的商品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，除了購物車被塞滿外，就連下方的置物架也放了兩箱商品，他笑說，「都怪我，不該放開她的手，讓她自己亂跑，難怪老婆要叫『牽手』」。事後原PO也更新貼文說，雖然花了很多錢，但感恩老婆把晚餐弄得很豐盛。

貼文曝光，引發1.4萬網友笑瘋，「懂得放手才不會沒飯吃」、「買的都是家用啊！好老婆」、「換輪胎只是順便啊！你一定是誤會了什麼」、「最後的疼愛是手放開」、「很多老公好像都以為每天家裡用的吃的會憑空出現」、「好市多很危險！沒牽好，會變簽帳」、「整車都為了家買的啊！你娶到好老婆」、「當你說要去換輪胎的那刻，算盤都已經打好了」。